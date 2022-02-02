На Трухіна порушили справу — йому світить в'язниця

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Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом пропозиції народним депутатом Олександром Трухіним хабаря правоохоронцям.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про пропозицію надання народним депутатом неправомірної вигоди посадовцю правоохоронного органу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

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Досудове розслідування доручено проводити детективам Національного антикорупційного бюро України.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 369 КК України – "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовцю". Вона передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Відео з Трухіним

"Українська правда" опублікувала відеозапис з нагрудних камер поліцейських з місця ДТП у серпні 2021 року. На ній чути, як нардеп Трухін намагається вмовити поліцейських, щоб вони дали йому піти з місця аварії та пропонує 150 тисяч хабаря.

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Журналіст Євген Плінський розбирався, звідки у Трухіна була така сума?.

На записі чути, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько в ліс піду". До того ж, він обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським і пропонує хабар з грошей, які нібито лежать у нього в сумці в машині – 150 тисяч.

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Скандальна ДТП