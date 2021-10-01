"Ми разом і любимо один одного!" – спільне визнання Саакашвілі і нардепа Ясько (відео)

З дружиною Сандрою Саакашвілі живе з 1993 року / Колаж "Сьогодні"

Перед від'їздом до Грузії, що закінчилося арештом, глава Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі повідомив, що зустрів нове кохання. Новою коханою жінкою екс-президента Грузії стала депутат від "Слуги народу" Ліза Ясько.

Про це Ясько написала на своїй сторінці в Фейсбуці, виклавши спільне відео зі скандальним політиком.

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Визнання

"Ми записали це відео до від‘їзду Міхеїла Саакашвілі до Грузії. Про те, що ми разом. Про те, що любимо один одного та підтримуємо. Любов та Боротьба за свою Державу – це найблагородніша справа! І Я підтримую його боротьбу. Бо тільки справжні борці з таким великим серцем та любов‘ю до своєї держави можуть змінювати світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину. Я його повністю підтримую. Бо вчинила б так само за Україну", – написала Ліза.

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Саакашвілі на трьох мовах повідомив: "Я думаю, що необхідно оголосити, що ми разом. Ми закохані один в одного. У нас спільне життя. Хочу всім побажати щастя і хочу, щоб люди бажали щастя нам".

Сім'я Саакашвілі

Нагадаємо, офіційно Саакашвілі одружений на Сандрі Елісабет Рулофс-Саакашвілі.

Разом вони з 1993 року, коли познайомилися в Страсбурзі в Міжнародному інституті прав людини, де Сандра викладала курс прав людини.

У Сандри Рулофс і Михайла Саакашвілі два сина: Едуард (1995 р.н..) І Ніколоз (2005 р.н..).

У 2010 році тбіліський щотижневий журнал "Палітра тижня" опублікував статтю про фавориток президента Михайла Саакашвілі. Йдеться про шість жінок, що займають високі державні пости і що володіють сексуальної зовнішністю .