"Мы вместе и любим друг друга!" – совместное признание Саакашвили и нардепа Ясько (видео)

С женой Сандрой Саакашвили живет с 1993 года / Коллаж "Сегодня"

Перед отъездом в Грузию, что закончилось арестом, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили сообщил, что встретил новую любовь. Новой любимой женщиной экс-президента Грузии стала депутат от "Слуги народа" Лиза Ясько.

Об этом Ясько написала на своей странице в Фейсбуке, выложив совместное видео со скандальным политиком.

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Признание

"Мы записали это видео до отъезда Михеила Саакашвили в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и Борьба за свое государство – это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому поступила бы так же за Украину", – написала Лиза.

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Саакашвили на трех языках сообщил: "Я думаю, что необходимо огласить, что мы вместе. Мы влюблены друг в друга. У нас совместная жизнь. Хочу всем пожелать счастья и хочу, чтобы люди желали счастья нам".

Семья Саакашвили

Напомним, официально Саакашвили женат на Сандре Элисабет Рулофс-Саакашвили.

Вместе они с 1993 года, когда познакомились в Страсбурге, в Международном институте прав человека, где Сандра преподавала курс прав человека.

У Сандры Рулофс и Михаила Саакашвили два сына: Эдуард (1995 г. р.) и Николоз (2005 г. р.).

В 2010 году тбилисский еженедельный журнал "Палитра недели" опубликовал статью о фаворитках президента Михаила Саакашвили. Речь идет о шести женщинах, занимающих высокие государственные посты и обладающих сексапильной внешностью.