"Ми з ними не згодні": слова Блінкена про Україну зачепили Кремль

Не вір очам своїм, закликає Пєсков / Колаж "Сьогодні"

У Кремлі вважають, що держсекретар США Ентоні Блінкен неправильно трактує все, що відбувається на кордоні України з військами РФ та що відбувається на кордоні Польщі з нелегальними мігрантами.

Про це повідомляє агенція "Інтерфакс".

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Думка Кремля

"Ми оцінюємо цю заяву як неправильну, це неправильне трактування ситуації з міграційною кризою на білорусько-польському кордоні. Воно в корені неправильне, і ми з ним не згодні", – сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам. Таким чином, рупор Кремля коментував заяву Блінкена, що дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною.

Як вагомий, на думку Пєскова, аргумент, він навів слова президента РФ Володимира Путіна, який "абсолютно виключив можливість будь-якої причетності Росії до того, що відбувається з мігрантами на білорусько-польському кордоні".

"І, власне, президент пояснив, чому. І ситуація, яка складається на кордоні, її також не створює Лукашенко. Туди прибувають, користуючись безвізовим режимом, про що, до речі, сказав президент (РФ), мігранти, котрі хочуть отримати притулок у Європі. Їм не дають, їх туди не пускають", – поскаржився Пєсков.

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І додав, що покладати всю провину на Лукашенка – невірно. "Чомусь ніхто не хоче згадувати про долі цих кількох тисяч людей, біженців, які на кордоні вже майже тиждень в умовах дуже холодної погоди", – сказав Пєсков.

Участь Москви