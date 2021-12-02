"Ми – рідні брати": несподіване визнання Лукашенка про Путіна

Брати... / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає російського президента Володимира Путіна рідним братом, оскільки вони бачать світ однаково.
Про це заявив диктатор в інтерв'ю "РІА Новини".
Однакові очі
"Я можу сказати, що Володимир Путін мене вважає більш ніж другом, ми – рідні брати. А якщо серйозно, знаєте, що спільного? Ми, на мою думку, це зараз яскраво проявилося, бачимо світ за основними напрямками, основні проблеми однаково. Ми дивимося на світ однаковими очима", – сказав Лукашенко.
Він ще раз наголосив, що з Путіним у нього "хороші стосунки" і взагалі Путін підтримав його у скрутну хвилину після виборів: "Вчинив не просто як союзник, але як справжній друг".
Наговорив
- У цьому ж інтерв'ю Лукашенка відкрив страшну таємницю, що російські військові взяли півострів Крим під свій контроль "на прохання українських військовослужбовців".
- Трохи раніше в інтерв'ю британському телеканалу Бі-Бі-Сі Лукашенко заявив, що Ангела Меркель вважає його легітимним президентом Білорусі.
- Коментуючи міграційну кризу, Лукашенко заявив, що білоруські силовики – настільки жалісливі силовики, що справді могли допомагати нелегальним мігрантам у штурмі кордону з Польщею.