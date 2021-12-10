Аваков про переговори Байдена з Путіним: Для України є хороша та погана новини

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Більшість з того, про що говорили президенти США та Росії нам не відомо, але за підсумками переговорів є позитивні новини для України. Про це написав у Telegram-каналі колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Ми не знаємо більшу частину з того, про що йшлося під час майже двогодинної розмови між Джозефом Байденом і Путіним. Як і не знаємо, про що згодом президент США говорив із Зеленським. Що ми знаємо – у лінійці обміну думками з дипломатичної лінії, за підсумками розмови офіційного Вашингтона та Москви, ні до, ні після – наша держава не була в пріоритеті. А "нічого про Україну без України" Білий дім говорив з лідерами, здавалося, всіх європейських столиць, окрім української влади, залишивши цей контакт на потім ", – Написав він.

Незважаючи на це він зазначив, що все ж таки є і позитивні моменти після розмови двох президентів, які стосуються України.

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Хороші новини для України та світу

Президент Байден простимулював активність та єдність європейського політикуму у підтримці України. Це важливо особливо для канцлера Німеччини Олафа Шольца, котрому "нормандський переговорний процес" є новим життєвим викликом. Додає оптимізму позиція і нового міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Очікуємо, що Німеччина додасть послідовності у позиції зупинки Північного потоку та буде припинено обмін демократичних цінностей на економічні інтереси.

Цивілізований світ, з ініціативи США, повертається до розуміння своєї місії, а саме: захисту свободи та демократії, захисту цінностей та принципів правового порядку та мирного співіснування націй.

Світова спільнота нарешті розпочала апробацію нових санкційних форм та методів проти РФ.

Для цивілізованого світу настав час знищити імперську ідеологію у всіх її загарбницьких проявах. Бачимо ознаки того, що цей процес розпочався. Світ демонструє дедалі більшу готовність захищати Україну, таким чином стримуючи поширення цієї ідеології зла.

А тепер погані новини

Аваков зазначив, що Байден не вважав за потрібне, напередодні розмови з Путіним, поспілкуватися з президентом України. Водночас провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії. Це свідчить про втрату статусу суб'єктності української влади у світових лідерах.

Переговори США та Росії

Президент США Джо Байден та російський лідер Володимир Путін провели 7 грудня переговори .