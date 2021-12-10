Аваков о переговорах Байдена с Путиным: Для Украины есть хорошая и плохая новости

Аваков дал свою оценку переговорам президента США и России / Фото: Коллаж: Сегодня

Большая часть из того, о чем говорили президенты США и России нам не известно, но по итогам этих переговоров есть позитивные новости для Украины. Об этом написал в Telegram-канале бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы не знаем большую часть из того, о чем говорилось во время почти двухчасового разговора между Джозефом Байденом и Путиным. Как и не знаем, о чем спустя время президент США говорил с Зеленским. Что мы знаем – в линейке обмена мнениями по дипломатической линии, по итогам разговора официального Вашингтона и Москвы, ни до, ни после – наше государство не было в приоритете. А "ничего об Украине без Украины". Белый дом говорил с лидерами, казалось, всех европейских столиц, кроме украинской власти, оставив данный контакт на потом", – написал он.

Несмотря на это он отметил, что все же есть и положительные моменты после разговора двух президентов, которые касаются Украины.

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Хорошие новости для Украины и мира

Президент Байден простимулировал активность и единство европейского политикума в поддержке Украины. Это важно особенно для канцлера Германии Олафа Шольца, для которого Нормандский переговорный процесс существуют новым жизненным вызовом. Добавляет оптимизма позиция и нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, последовательного критика захватнической политики Путина, активного критика аннексии Крыма и Северного потока-2.

Ожидаем, что Германия добавит последовательности в позиции остановки Северного потока и будет прекращен обмен демократических ценностей на экономические интересы.

Цивилизованный мир, по инициативе США, возвращается к пониманию своей миссии, а именно: защите свободы и демократии, защите ценностей и принципов правового порядка и мирному сосуществованию наций.

Мировое сообщество наконец начало апробацию новых санкционных форм и методов против РФ.

Для цивилизованного мира пора уничтожить имперскую идеологию во всех ее захватнических проявлениях. Видим признаки того, что данный процесс начался. Мир демонстрирует все более высокую готовность защищать Украину, таким образом сдерживая распространение этой идеологии зла.

А теперь плохие новости

Аваков отметил, что Байден не счел нужным, накануне разговора с Путиным, пообщаться с президентом Украины. Вместе с тем, провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Италии и Великобритании. Это свидетельствует об утрате статуса субъектности украинской власти в глазах мировых лидеров.

Переговоры США и России

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин провели 7 декабря переговоры.