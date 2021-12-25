"Ми не сидимо склавши руки". Через Росію Швеція привела війська у бойову готовність

Швеція готова до дій за різних сценаріїв / Фото: Колаж: Сьогодні
У Швеції заявили про підвищення рівня боєздатності країни. Про це сказав голова Генштабу Швеції Мікаель Бюден. Dagens Nyheter.
"Ми не сидимо склавши руки і не чекаємо, ми збільшили військову готовність у зв'язку з загрозою з боку Росії. Ми робимо більше і готові діяти швидше, ніж зазвичай. Ми також готові до дій за різних сценаріїв не тільки в наших найближчих околицях", – сказав Бюден.
Він нагадав, що у 2015 році рішенням парламенту було прийнято повернути військовослужбовців на острів Готланд, а також направити туди додаткові підрозділи у зв'язку з військовими навчаннями РФ, та зазначив, що тепер може повторитися така сама ситуація.
"Внесені нами зміни передбачають посилення на Готланді та в Балтійському морі. Ми маємо бути готові до дій на кількох напрямках", – зазначив Бюден.
За його словами, крім зміцнення у частині персонального складу, йдеться про посилення розвідувальної діяльності, яка охоплюватиме моніторинг як на Балтійському морі, так і в авіасфері.
"Наші збройні сили не ті, що були у 2013 році. Ми маємо інші умови і маємо бути на місці там, де щось відбувається", – резюмував Бюден.
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