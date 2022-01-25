"Ми цього не приймемо": Кулеба надіслав Путіну чіткий сигнал

Дмитро Кулеба (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна нікому не дозволить нав'язувати собі поступки, щоб уникнути вторгнення Росії та утихомирити президента РФ Володимира Путіна.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN .

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Кулеба також зазначив, що Київ не піде на жодні компроміси.

Якщо хтось піде на поступки по Україні, за спиною України, по-перше, ми цього не приймемо. Ми не будемо в становищі країни, яка бере трубку, чує вказівку великої держави і слідує їй... Ми багато вже заплатили, у тому числі 15 000 життів наших громадян, щоб забезпечити собі право вирішувати своє майбутнє", - сказав він.

Загроза вторгнення РФ в Україну