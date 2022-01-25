"Мы этого не примем": Кулеба послал Путину четкий сигнал

Дмитрий Кулеба (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никому не позволит навязывать себе уступки, чтобы избежать вторжения России и умиротворить президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью CNN.

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Кулеба также отметил, что Киев не пойдет ни на какие компромиссы.

"Если кто-то пойдет на уступки по Украине, за спиной Украины, во-первых, мы этого не примем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание большой державы и следует ему… Мы много уже заплатили, в том числе 15 000 жизней наших граждан, чтобы обеспечить себе право решать свое будущее", – сказал он.

Угроза вторжения РФ в Украину