Москва у прольоті! НАТО відмовилося виконати ультиматум Путіна

Завершилися перші переговори НАТО з Росією / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

З'явилися перші заяви учасників переговорів щодо надання Кремлю гарантій безпеки, які пройшли у Брюсселі між представниками Росії та НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що між сторонами є суттєві розбіжності, які важко подолати. Але діалог розпочався.

"У нас була дуже серйозна та пряма дискусія, що стосується України і навколо неї та наслідків для європейської безпеки. Існують суттєві відмінності між країнами-членами НАТО та Росією з цих питань. Наші розбіжності буде нелегко подолати. Однак позитивним моментом є той факт, що члени НАТО та Росія сіли за стіл переговорів після двох років, коли такі зустрічі неможливо було провести", – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками засідання Ради Росія – НАТО, яке завершилося у Брюсселі.

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Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

Двері НАТО

Щодо перспектив закритих дверей для України в Альянсі на вимогу Москви генсек НАТО сказав: "Сьогодні Росія торкнулася пропозицій, які вона опублікувала у грудні, спрямованих на вирішення її стурбованості щодо безпеки. До них належать і запити припинити приймати нових членів у НАТО та вивести сили НАТО зі східних країн Альянсу. Країни-члени НАТО підтримують політику відкритих дверей НАТО і право кожної країни вибирати власні засоби безпеки. Країни-члени НАТО чітко дали зрозуміти, що не відмовляться від свого права забезпечувати свою безпеку і захищати один одного, зокрема, з присутністю військ у східних країнах НАТО...Лише Україна та 30 країн-членів НАТО можуть приймати рішення щодо готовності вступу, Росія тут не може накладати вето".

Переговори