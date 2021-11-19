Монастирський розповів, кому віддасть пістолети Ківи

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Двом бійцям Національної гвардії України буде передано нагородну зброю, якою раніше було нагороджено народного депутата Іллю Ківа . Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час запитань уряду в парламенті.

Монастирський нагадав, що у четвер Ківа здав цю нагородну зброю в поліцію.

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"І більше того, можу сказати, що саме сьогодні я підписав наказ про нагородження двох бійців НГУ. І саме ця зброя буде вручена сьогодні цим Героям, які справді мають честь і мають право бути відзначеними від імені Української держави також високою відзнакою", – сказав він.

За його словами, зброю отримає командир 2-го батальйону оперативного призначення Сергій Сидорін, який у 2014 році брав участь у бойових діях та бере участь у ООС.

Він розповів також, що Сидорін раніше знешкодив ворожий танк, і отримав осколкове поранення, а також вивів один із підрозділів, які брали участь у бойових діях, з-під масового обстрілу.

Нагороди Ківи

Нагородив Ківу у 2015 році тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пістолетом "Форт-17" калібру 9 мм – "за особливі заслуги у захисті конституційних прав і свобод людини та громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, виявлені при цьому честь та доблесть".

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12 лютого 2016 року Аваков за такі самі заслуги видав Ківі нагородний пістолет АПС калібру 9 мм

Також зазначимо, що глава МВС нагородив зброєю Ківи командира 1-го батальйону оперативного призначення Назарія Ясинського, який також у 2014 році брав участь у бойових діях, і цього року також бере участь у ООС.

"Настріляв з автомата" на кримінальну справу

15 жовтня, у день роковин смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери, Ілля Ківа опублікував відео , на якому постав із зброєю в руках.

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Ківа розповів про те, що 15 жовтня 1959 року в Мюнхені було вбито Степана Бандеру. Нардеп назвав себе "лідером антифашистського руху в Україні" та засинав послідовників Бандери погрозами.

16 листопада вдома у Ківи проходили обшуки . Кримінальне провадження, через яке завітали правоохоронці, стосується частини 1 статті 263: "носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу". А все через опубліковане ним у жовтні відео.