"Багато зашкварів": у "Слузі народу" вже шепочуться про перейменування партії

"Слуги" незадоволені станом справ усередині партії. Колаж "Сьогодні"

Не на камеру деякі "слуги народу" заговорили про можливу зміну назви партії, хоча офіційно у політсилі заявляють, що таких планів немає. Про це повідомляє Українська правда.

Декілька джерел у партії розповіли "УП", що у пропрезидентській партії вже 3 місяці точаться розмови про перейменування "Слуги народу", "особливо на тлі падіння рейтингу".

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"Багато зашкварів, рейтинги падають і потрібно негатив якось перебити. Зміна назви – буде цілком логічним кроком, але остаточного рішення ще не ухвалено", – кажуть у політсилі.

Відповідаючи на питання, як могли б перейменувати партію, кажуть, мовляв, "що завгодно з прізвищем Зеленський".

Також джерела в "СН" зазначають, що якщо до виборів із рейтингами "Слуги народу" нічого не зміниться на краще, то шанси на зміну назви тільки зростуть.

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Прессекретар "СН" Юлія Палійчук у коментарі "УП" відповіла на ці чутки: "Це вже не вперше, коли джерела із сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду".

Також вона прокоментувала агенції УНІАН питання, що президент хоче перейменувати партію ближче до парламентських виборів.

"У нас є партія, яка отримала найвищий результат на виборах і утворила найбільшу фракцію парламенту. Питання про зміну її назви ніколи не обговорювалося в жодному з існуючих форматів – ні на з'їзді, ні на політраді, ні на національній раді громад", – сказала спікер партії.

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Які справи у "слуг"?