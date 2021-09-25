Ведмедик-канцлер: в Німеччині створили іграшку на честь Ангели Меркель

Маленька фігурка є колекційним предметом. Фото: колаж "Сьогодні"

Німецька фабрика з виробництва іграшок Hermann Teddy Factory створила лімітовану колекцію плюшевого ведмедика в образі політика, вченого і державного діяча Ангели Меркель. Ініціатива приурочена до закінчення терміну її повноважень на посаді Федерального канцлера Німеччини.

Про це пише Stern.

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Маленька фігурка є колекційним предметом і призначена тільки для дорослих колекціонерів віком від 14 років. Ця партія складається з 500 екземплярів. Один із них подарують Меркель.

Як виглядає і скільки коштує іграшка

Кожна іграшка одягнена в брючний костюм, намиста і перуку. Весь образ разом з жестом, в якому складені лапки ведмежати, нагадують німецького політика.

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Вартість 40-сантиметрового плюшевого ведмедика оцінюється в 189 євро. На одній і лап іграшки зазначений порядковий номер. Символічно, Ангелі Меркель вирішили подарувати ведмедика №16, адже вона була канцлером протягом 16 років. Відомо, що вся колекція вже продана.

Виробник іграшок випустив 500 плюшевих ведмедиків, що відразу розкупили. Фото: dpa-infocom GmbH, teddy-fabrik.de

" Ми намагаємося висловити моменти сучасної історії в плюшевих ведмедиків, як у вигляді мистецтва. "Особистісні ведмеді" мають давню традицію в 101-літньому сімейному бізнесі", – сказав керівний директор фабрики Мартін Херманн.

Крім ведмедика Ангели Меркель, компанія раніше створила плюшевих ведмедів Барака Обаму, короля Людвіга, королеву Єлизавету II, покійного канцлера Німеччини Гельмута Шмідта і багатьох інших.

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Вибори-2021 Німеччині

Цього разу 47 партій висувають своїх кандидатів, що є рекордом для ФРН; До Бундестагу обирають 598 депутатів; Для проходження партії до Бундестагу необхідно подолати 5%-вий бар'єр; У бюлетені виборець повинен поставити два хрестики: один за прямого представника в парламенті від свого округу, а інший – за політичну партію. Перше голосування призначене для того, щоб кожен із 299 округів Німеччини був представлений в Бундестазі; Коли партія отримує більше прямих місць, ніж вона має право за результатом голосування за партії, її кандидатам, що перемогли, надаються додаткові місця. Вони називаються "виступаючими" місцями. Наприклад, за підсумками голосування 2017 року в палаті було 709 депутатів.

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