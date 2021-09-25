Мишка-канцлер: в Германии создали игрушку в честь Ангелы Меркель

Маленькая фигурка является коллекционным предметом. Фото: коллаж "Сегодня"

Немецкая фабрика по производству игрушек Hermann Teddy Factory создала лимитированную коллекцию плюшевого мишки в образе политика, ученой и государственного деятеля Ангелы Меркель. Инициатива приурочена к окончанию срока ее полномочий на посту Федерального канцлера Германии.

Об этом пишет Stern.

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Маленькая фигурка является коллекционным предметом и предназначена только для взрослых коллекционеров в возрасте от 14 лет. Эта партия состоит из 500 экземпляров. Один из них подарят Меркель.

Как выглядит и сколько стоит игрушка

Каждая игрушка одета в брючный костюм, бусы и парик. Весь образ вместе с жестом, в котором сложены лапки медвежонка, напоминают немецкого политика.

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Стоимость 40-сантиметрового плюшевого медвежонка оценивается в 189 евро. На одной и лап игрушки указан порядковый номер. Символично Ангеле Меркель решили подарить мишку №16, ведь она была канцлером на протяжении 16 лет. Известно, что вся коллекция уже продана.

Производитель игрушек выпустил 500 плюшевых мишек, что сразу раскупили. Фото: dpa-infocom GmbH, teddy-fabrik.de

"Мы пытаемся выразить моменты современной истории в плюшевых мишках, как в виде искусства. "Личностные медведи" имеют давнюю традицию в 101-летнем семейном бизнесе", – сказал управляющий директор фабрики Мартин Херманн.

Помимо медвежонка Ангелы Меркель, компания ранее создала плюшевых медведей Барака Обаму, короля Людвига, королеву Елизавету II, покойного канцлера Германии Гельмута Шмидта и многих других.

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Выборы-2021 в Германии

Выборы состоятся 26 сентября. На этот раз 47 партий выдвигают своих кандидатов, что является рекордом для ФРГ; В Бундестаг выбирают 598 депутатов; Для прохождения партии в Бундестаг необходимо преодолеть 5%-й барьер; В бюллетене избиратель должен поставить два крестика: один за прямого представителя в парламенте от своего округа, а другой – за политическую партию. Первое голосование предназначено для того, чтобы каждый из 299 округов Германии был представлен в Бундестаге; Когда партия получает больше прямых мест, чем она имеет право по результату голосования по партиям, ее победившим кандидатам предоставляются дополнительные места. Они называются "выступающими" местами. Например, по итогам голосования в 2017 года в палате было 709 депутатов.

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