Міноборони Британії показало карту вторгнення Росії

Опубліковано карту / Фото: Колаж: Сьогодні

Оприлюднено мапу вторгнення російських військ в Україну. Інформацію опублікувало Британське міноборони у своєму офіційному Twitter.

Відомство опублікувало карту "напрямків вторгнення Путіна" в Україну з маршрутами двох фаз сухопутного наступу.

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Зазначається, що схема "наведена виключно з ілюстративною метою".

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Мапи розвідок

Видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.

Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять неподалік від України.

У листопаді 2021 року газета The Washington Post з посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, що базуються в Новосибірську, не повернулися в Сибір після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною.

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11 лютого американські ЗМІ писали про те, що план вторгнення Росії може передбачати, що військові пройдуть дев'ятьма маршрутами в Україну і протягом двох днів ударять по Києву. Повідомлялося, що Москва вже розгорнула близько 100 зі 168 своїх батальйонних тактичних груп, кожна з яких складається з 800-900 військовослужбовців, і з кожним днем їх дедалі більше. Згідно з цими оцінками, президент Володимир Путін направив у регіон особовий склад та техніку шести підрозділів спецпризначенців, кожен із яких складається з 250-300 елітних бійців.

Варіанти вторгнення

Два наймасштабніші сценарії вторгнення припускають одночасну атаку з кількох сторін, маневр, відомий як "кліщі" або подвійне охоплення.

Згідно з одним із підходів, російські військові захоплять більшу частину української території на схід від Дніпра, де знаходиться близько 50 відсотків українських збройних сил, у тому числі найбільш боєздатні підрозділи, йдеться у повідомленні.