Міністр економіки Любченко подав у відставку

Перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економіки України Олексій Любченко подав заяву до Апарату ВРУ з проханням прийняти відставку з посади. Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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14 квітня Кабмін призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби , і ось уже через місяць він піднявся кар'єрними сходами і став першим віце-прем'єром та міністром економіки.

Кадрові перестановки у Кабміні

1 листопада заява про звільнення написав віце-прем'єр – міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Також Олексій Резніков подав заяву на звільнення з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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