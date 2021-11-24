Меркель остаточно йде – у Німеччині визначилися з новим канцлером

Ліворуч на фото Ангела Меркель, праворуч – Олаф Шольц. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц змінить Ангелу Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини. Три партії, що пройшли в Бундестаг, домовилися про створення правлячої коаліції. Угода буде представлена у середу, 24 листопада.

Про це повідомляє DPA.

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За підсумками виборів до Бундестагу соціал-демократи посіли перше місце, випередивши християнських демократів, з якими вони зараз формують уряд. До складу нової коаліції разом із СДПН увійдуть "Зелені" та Вільна демократична партія.

Парламентські вибори у Німеччині

Вибори до Бундестагу відбулися наприкінці вересня. Блок християнських демократів, до якого належить Ангела Меркель, втратив 48 місць у парламенті, соціал-демократи отримали на 53 крісла більше, ніж вони мали до виборів.

Ангела Меркель просиділа у кріслі канцлера Німеччини чотири терміни – 16 років, але на минулих виборах на переобрання вона не пішла.

Повноваження Меркель офіційно вже припинилися, проте вона продовжує виконувати свої обов'язки до того, як буде сформовано новий уряд.

Також пропонуємо вам згадати стиль Ангели Меркель – жакети на трьох ґудзиках, незмінна коротка стрижка та жодних шпильок.