Мер Маріуполя: Амбіції Путіна б’ють по рівню життя росіян

Вадим Бойченко наголосив, що дії Путіна відбиваються на життю громадян Росії/Колаж: "Сьогодні"

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що путінська мілітаризація напряму відбивається на рівні життя звичайних росіян.

Про це він розповів у інтерв’ю для Financial Times.

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"Те, що ви бачили сьогодні в місті (Маріуполі – Ред.], ви не побачите сьогодні в Росії. Ми бачимо Москву, Пітер, але інші міста не мають розвитку в Росії. Чому? Тому що дуже дорого утримувати армію. Тому треба йому згортати свою армію та інвестувати в Росію", — наголосив мер Маріуполя.

Очільник українського міста також відзначив, що для повноцінного наступу Росії на Україну Путіну доведеться проводити широку мобілізацію, яка може привести до падіння режиму.

"Якщо він буде мобілізувати військо десь мільйон", — сказав Вадим Бойченко, — то сама Росія повстане проти Путіна".

Мер пояснив, що сьогодні Маріуполь активно розвивається завдяки тому, що є частиною України. На його думку, розвиток — головна "зброя", яка знищує російську пропаганду.