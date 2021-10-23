"Медведя немає, все": за що Ляшко вдячний Зеленському

Олег Ляшко: "Медведчук, можна вважати, що зник з політичної карти України"

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який не пропускає нагоди критикувати діючу владу, на цей раз несподівано похвалив президента Володимира Зеленського. Політик уточнив, що суд над Віктором Медведчуком вартий оплесків.

Про це він сказав в інтерв'ю Наташі Влащенко на її YouTube-каналі.

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"Я не знаю мотивів. Я можу тільки здогадуватися, чому він переслідує Медведчука... Але мене не цікавлять причини, мені важливий результат. А результат "на обличчя". Навіть під домашнім арештом. Подивіться, соціологія: Медведя немає, все. Такі політичні персонажі як Ведмідь (Віктор Медведчук – ред.) можна вважати, що зник з політичної карти України. І я цьому аплодую. За це Зеленському треба сказати велике щире спасибі", – сказав Олег Ляшко.

Політик також зазначив стрімкий розвиток кар'єри Медведчука останнім часом, назвавши це аморальністю: "Це не просто нонсенс. Це аморально і не вкладається в голові, коли в країні, яка восьмий рік відражає російську агресію, кум Путіна – на політичній арені, кум Путіна – кандидат в президенти, кум Путіна – депутат парламенту".

Олег Ляшко також назвав виборців Віктора Медведчука "ідіотами" і попросив їх не ображатися на це.

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Справа Медведчука

Віктора Медведчука підозрюють в державній зраді. Йому загрожує від 12 років тюремного ув'язнення до довічного терміну. Серед висунутих йому звинувачень:

замах на розкрадання природних ресурсів України (за версією слідства, у 2015 році підозрювані, серед яких Віктор Медведчук, вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам iнформацiї, що мiстить держтаємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості щодо секретного підрозділу української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

20 жовтня стосовно Віктора Медведчука, який зараз знаходиться під домашнім арештом в очікуванні суду, розпочато ще одне розслідування. Тепер за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).