Мріяв про заводи-гіганти і повернення в космос. Нардеп Поляков перед смертю написав замітку

Антон Поляков помер 8 жовтня. Фото: t.me/monasteryua
Один з українських Telegram-каналів випустив колонку, яку нібито написав померлий народний депутат Антон Поляков. За твердженнями, текст не був опублікований за життя політика, бо про нього свого часу забули.
Відповідна заява з'явилася на каналі Бородата бабуся.
Про що замітка Полякова?
Нардеп присвятив свою публікацію 30-річчю незалежності України, де нібито пише про втрачену спадщину країни – закриті підприємства і заводи.
"Згадали, як від космічної держави, яка будувала ракети для всього світу, скотилися до статусу держави-жебрака. Як наші всесвітньо відомі суднобудівні заводи перетворювалися в гори брухту".
У тексті пропонується відродити "вже наявні промислові гіганти".
"Варто було б відродити "Південмаш" і повернути Україні статус космічної держави. Варто було б купувати корвети не у Британії та США, а врятувати Миколаївський суднобудівний і Чорноморський суднобудівний заводи. Варто було б не хвалитися на параді однією-єдиною "Мрією", а підтримати і повернути в стрій колись велике ДП "Антонов".
Також йдеться про те, що для Європи і світу українці нібито цікаві тільки як відносно дешева робоча сила, а повинні бути цікаві як виробники складної технологічної продукції.
"Незалежність – це про самостійність, а не про пусте декларування суверенітету".
Що відомо про смерть Полякова
- Поляков помер 8 жовтня в Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле, і він помер.
- 13 жовтня в інтернеті з'явилося відео останніх хвилин життя народного депутата Полякова. Чоловіка не вдалося реанімувати.
- Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито і посадив Полякова в таксі. Анна Скороход також уже дала свідчення.
- Пізніше стало відомо, що в крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь і метадон.
- Експерти зазначають, що Поляков не став би вживати метадон з власної волі, а ось отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті самі симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.
Мама народного депутата Антона Полякова, якого поховали в Чернігові 12 жовтня, висловила слова подяки всім, хто підтримав їхню сім'ю.