Макрон приїхав до Маріїнського палацу: як його зустрічав Зеленський (відео)

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Президент Франції Еммануель Макрон приїхав для зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським до Маріїнського палацу.

Це перший візит президента Франції в Україну за минулі 24 роки (після Жака Ширака, який відвідав Україну у 1998 році – ред.).

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Разом із Макроном до Києва прилетів французький міністр закордонних справ Жан Ів Ле Дріан, який проведе зустріч із головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Прийом Макрона був не зовсім стандартним. Обійшлося без почесної варти. Макрон та Зеленський одразу зайшли до будівлі, там же вітали делегації обох країн.

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На відміну від вчорашньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, Володимир Зеленський та Еммануель Макрон сіли не за "кілометровий" стіл, а за маленький.

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Що заплановано

Переговори глав двох країн заплановані на 12.00. За попередньою інформацією, близько 13:40 французький та український лідери мають дати спільний брифінг для преси у Маріїнському палаці.

Переговори Макрона та Путіна

У Москві відбулися переговори президента Франції Еммануеля Макрона з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, які тривали понад 5 годин. Серед іншого, президент Франції заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки "всі поводилися відповідально".

Після переговорів стало відомо, що Володимир Зеленський відкликав закон про особливий статус Донбасу. Відхилення законопроєкту вимагала саме Росія, хоча українська влада це неодноразово заперечувала.