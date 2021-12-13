Ляшко рветься до Ради, а "Слуги" вже другі – новий рейтинг партій

Соціологи опублікували новий рейтинг партії. Фото: колаж "Сьогодні"

Якби вибори в Україні проходили у першій половині грудня 2021 року, у Верховну Раду могли б пройти сім політичних партій. Президентська партія опинилася на другому місці.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

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У разі проведення виборів рейтинг партій виглядав би так:

"Європейська солідарність" – 13,7% серед усіх опитаних (19,8% серед тих, хто визначився з вибором);

"Слуга народу" – 12,7% (18,4%)

"Батьківщина" – 6,2% (9,1%)

"Опозиційна платформа – За життя" – 6,2% (9%)

Крім того, 5% прохідний бар'єр також формально долають "Сила і честь" (4,8% і 7%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (3,6% і 5,2%) та "Українська стратегія Гройсмана" (3,5% та 5,1%).

Крім того, "Радикальна партія" виявилася однією з лідерів із приросту підтримки за рік. У грудні 2020 року було 3,2%, а за рік рейтинг зріс до 5,2%. Найбільше тільки у "Європейської солідарності" – з 16,9% до 19,8%.

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Як проводили опитування?

Опитування КМІС провів 3-11 грудня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Соціологи опитали 2000 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Раніше ми повідомляли, що Ляшко має шанс потрапити до Ради – новий рейтинг партій.

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