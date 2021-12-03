Лукашенко: Ми ніколи не станемо Україною

Лукашенко не хоче демократії як в Україні. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ніколи не буде такою, як Україна – його не цікавить демократичний шлях розвитку. Про це пише Пул першого.

Він не погодився з вимогами Заходу, який ставив Україну в приклад.

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"Від нас вимагають, щоб Білорусь стала такою, як Україна. Цитую: "демократичною, перспективною, розвиненою" державою, як Україна. На що чітко два дні тому їм була відповідь: ми ніколи не станемо Україною. Тому що ми – білоруси, у нас власне бачення наших перспектив", – сказав Лукашенко.

Антиукраїнська риторика Лукашенка