Лукашенко: Мы никогда не станем Украиной

Лукашенко не хочет демократии, как в Украине. Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не будет такой, как Украина – его не интересует демократический путь развития. Об этом пишет Пул первого.

Он не согласился с требованиями Запада, который ставил Украину в пример.

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"От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы – белорусы, у нас собственное видение наших перспектив", – сказал Лукашенко.

Антиукраинская риторика Лукашенко