"Краще йти до в'язниці, але не біжи": Гордон про умови Путіна Медведчуку

Гордон розповів, ким вважає Медведчука і як до нього ставляться в РФ. Колаж "Сьогодні"

Підозрюваний у державній зраді нардеп Віктор Медведчук не втік від суду, щоб президент РФ Володимир Путін від нього не відмовився. Хоча в Кремлі вже є незадоволені ним люди і Росія потроху починає від нього відмовлятися.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

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Спочатку він дав оцінку куму Путіна і навіть висловив йому повагу.

"Всі знають моє ставлення до Медведчука і я вважаю його головним агентом впливу Росії в Україні. Я вважаю, що це чесний ворог України. Я поважаю чесних ворогів, тому що люди, будучи ворогами і маскуються під друзів – набагато гірше. Медведчук ніколи не маскувався", – сказав Гордон.

Журналіст стверджує, що кумом Путіна вже не сильно задоволені і в самому Кремлі.

"Росія, яка так підтримувала Медведчука, теж уже частково від нього відмовилася. У мене є прямі і непрямі докази. Занадто багатьох в Росії, в Кремлі, Медведчук дратує. Тому що РФ виділяє величезні гроші на боротьбу з Україною через Медведчука, а комусь завидно, хтось думав "чому не через мене". Путін ставиться до Медведчука з великою симпатією, але в Кремлі є й інші люди, які ненавидять Медведчука, і чия точка зору перемогла – ми не знаємо", – пояснив він

Гордон пояснив, чому Медведчук не втік з України, оскільки тут він може опинитися за гратами.

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"Мені знаючі люди з Росії, опозиційні, говорили, що Путін дав зрозуміти чітко Медведчуку, що якщо він втече перед судом – Путін його поважати не буде і для нього політика закінчиться. Тобто, краще йти до в'язниці, але не біжи. Тому Медведчук і залишився, тому він не втік, хоча, здавалося б, що ще простіше – бігом в Росію, поки суду не має. Він розумів, що якщо він втече, то перестане бути Віктором Медведчуком", – резюмував журналіст.

Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють в державній зраді, порушенні законів і звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО і махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи в суді по суті.

Але 8 жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру і 12 жовтня навіть намагалися змінити йому запобіжний захід з домашнього арешту на СІЗО з можливістю застави в мільярд гривень. Але суд залишив його під домашнім арештом до 7 грудня.