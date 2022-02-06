Луценко заявив про катування судді Чауса: що відомо

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Екссуддя Микола Чаус розповів про тортури після його викрадення з Молдови в інтерв'ю, яке незабаром буде опубліковано — про це заявив колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я вам скажу маленький "інсайд". Цього тижня буде оприлюднено інтерв'ю судді Чауса, де він розповість, хто його викрав, а власне українська розвідка, хто його колов спеціальними препаратами, хто його морив голодом, як він спав кілька тижнів із мішком на голові, як його вивезли в дуже таємне місце, де, як він сказав, думав, його розстріляють. А вимога була одна: дай свідчення на Порошенка", — сказав він.

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За словами Луценка, ці факти доводять, що на п'ятого президента України Петра Порошенка йде "політичне полювання".

Ростислав Кравець, адвокат Миколи Чауса, заявив виданню "Страна", що йому нічого не відомо про плани екссудді дати інтерв'ю, про яке заявив Луценко.

"Я не чув про наміри Чауса дати подібне інтерв'ю, він мені не дзвонив і не консультувався з цього приводу. Звідки Юрій Луценко знає, що Чаус нібито даватиме інтерв'ю? Дивна інформація. Може, Луценко зробив таке припущення у зв'язку з тим, що з Чауса нещодавно зняли захист СБУ? Виключати те, що інтерв'ю буде, я не можу, але мені про це нічого не відомо", — заявив Кравець.

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Дружина екссудді Світлана Чаус також сказала, що їй нічого не відомо про таке інтерв'ю.

Справа Чауса

9 серпня 2016 року суддя Миколу Чауса було затримано при отриманні хабаря у $150 000, за які він мав винести м'який вирок у справі з торгівлі наркотиками. У ході обшуку в його заміському будинку з'ясувалося, що свої хабарі суддя закопував у літрових банках на городі.

Заарештувати суддю не змогли, оскільки Верховна Рада не дала на це дозволу, що вимагалося за законами, що існували на той час. Наступного дня суддя не прийшов на роботу та втік. Його знайшли у Молдові, де він попросив політичного притулку.

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30 липня цього року Миколу Чауса виявили у сільраді одного із сіл Вінницької області. Він заявив, що його викрали та відвезли з Молдови. Поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ та повезла до Києва.

6 серпня НАБУ показало відео моменту вручення хабаря Чаусу.

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