Луценко заявил о пытках судьи Чауса: что известно

Луценко объявил о скором выходе интервью с Чаусом / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-судья Николай Чаус рассказал о пытках после его похищения из Молдовы в интервью, которое скоро будет опубликовано — об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Украина 24".

"Я вам скажу маленький "инсайд". На этой неделе будет обнародовано интервью судьи Чауса, где он расскажет, кто его выкрал, а именно украинская разведка, кто его колол специальными препаратами, кто его морил голодом, как он спал несколько недель с мешком на голове, как его вывезли в очень тайное место, где, как он сказал, думал, что его расстреляют. А требование было одно: дай показания на Порошенко", — сказал он.

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По словам Луценко, эти факты доказывают, что на пятого президента Украины Петра Порошенко идет "политическая охота".

Ростислав Кравец, адвокат Николая Чауса, заявил "Стране", что ему ничего не известно о планах экс-судьи дать интервью, о котором заявил Луценко.

"Я не слышал о намерениях Чауса дать подобное интервью, он мне не звонил и не консультировался по этому поводу. Откуда Юрий Луценко знает, что Чаус якобы будет давать интервью? Странная информация. Может, Луценко сделал такое предположение в связи с тем, что с Чауса недавно сняли защиту СБУ? Исключать то, что интервью будет, я не могу, но мне об этом ничего не известно", — заявил Кравец.

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Жена экс-судьи Светлана Чаус также сказала, что ей ничего не известно о таком интервью.

Дело Чауса

9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан при получении взятки в $150 000, за которые он должен был вынести мягкий приговор в деле по торговле наркотиками. В ходе обыска у него в загородном доме выяснилось, что свои взятки судья закапывал в литровых банках на огороде.

Арестовать судью не смогли, так как Верховная Рада не дала на это разрешения, что требовалось по существующим на то время законам. На следующий день судья не пришел на работу и сбежал. Его обнаружили в Молдове, где он попросил политического убежища.

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30 июля этого года Николая Чауса обнаружили в сельсовете одного из сел Винницкой области. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев.

6 августа НАБУ показало видео момента вручения взятки Чаусу.

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