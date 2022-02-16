Лондон удвічі збільшує свої війська в Естонії та перекидає туди танки

Великобританія братиме участь у масштабних навчаннях НАТО у Східній Європі / Колаж "Сьогодні"

На фоні військової загрози, що зберігається, з боку Росії всій Східній Європі уряд Великобританії ухвалив рішення про збільшення своїх військ в Естонії та перекидання туди додаткової військової техніки. Рішення було прийнято 16 лютого і тут же командування почало його виконання.

Про це повідомляє CNN.

Реклама

Що відомо

"Великобританія подвоює чисельність особового складу в Естонії та відправляє додаткову техніку, у тому числі танки та бойові броньовані машини. Війська та техніка почнуть перекидатися до Естонії сьогодні", – йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Таке рішення було ухвалено за підсумками візиту держсекретаря Великобританії з питань оборони Бена Воллеса до Брюсселя після обговорення ситуації в Україні із союзниками щодо НАТО.

"Разом з нашими союзниками по НАТО ми розміщуємо війська та засоби на суші, на морі та в повітрі для зміцнення європейської оборони у відповідь на нарощування російських збройних сил на кордоні з Україною", – йдеться у підсумковій заяві Уоллеса.

Реклама

Також повідомляється, що ухвалено рішення найближчим часом провести у Східній Європі масштабні навчання сил НАТО, у яких візьмуть участь британські гелікоптери Apache.

Обстановка