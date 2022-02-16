Лондон удвічі збільшує свої війська в Естонії та перекидає туди танки

Великобританія братиме участь у масштабних навчаннях НАТО у Східній Європі / Колаж "Сьогодні"
На фоні військової загрози, що зберігається, з боку Росії всій Східній Європі уряд Великобританії ухвалив рішення про збільшення своїх військ в Естонії та перекидання туди додаткової військової техніки. Рішення було прийнято 16 лютого і тут же командування почало його виконання.
Про це повідомляє CNN.
Що відомо
"Великобританія подвоює чисельність особового складу в Естонії та відправляє додаткову техніку, у тому числі танки та бойові броньовані машини. Війська та техніка почнуть перекидатися до Естонії сьогодні", – йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.
Таке рішення було ухвалено за підсумками візиту держсекретаря Великобританії з питань оборони Бена Воллеса до Брюсселя після обговорення ситуації в Україні із союзниками щодо НАТО.
"Разом з нашими союзниками по НАТО ми розміщуємо війська та засоби на суші, на морі та в повітрі для зміцнення європейської оборони у відповідь на нарощування російських збройних сил на кордоні з Україною", – йдеться у підсумковій заяві Уоллеса.
Також повідомляється, що ухвалено рішення найближчим часом провести у Східній Європі масштабні навчання сил НАТО, у яких візьмуть участь британські гелікоптери Apache.
Обстановка
- Служба зовнішньої розвідки Естонії опублікувала доповідь, де сказано, що Росія буде готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.
- Розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.
- "Ми підійшли до того моменту, коли, на нашу думку, атака може початися будь-якої миті", – заявила 16 лютого прес-секретар Білого дому Джен Псакі.