Летів в Росію? Літак соратника Медведчука не пустили у небо України

Літак Тараса Козака летів до Росії. Колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України разом із "Украерорухом" не пустили у повітряний простір України літак, який перебуває під санкціями і належить розшукуваному нардепу Тарасу Козаку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Заблокували спробу використання повітряного простору України бізнес-джетом, до власника якого застосовано санкції РНБО. Це той депутат Верховної ради, якого СБУ", – йдеться у повідомленні.

СБУ встановило, що літак намагалися вивести з-під санкцій, для чого зловмисники змінили бортовий номер – з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.

"Уже з новим номером, 10 листопада, судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло в РФ з однієї країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювало спільно з "Украерорухом" та Державіаслужбою України і заборонило транзит бізнес-джету", – повідомили у спецслужбі.

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Літак Козака

Літаки Медведчука та Козака вже були під санкціями