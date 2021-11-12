Летел в Россию? Самолет соратника Медведчука не пустили в небо Украины

Самолет Тараса Козака летел в Россию. Коллаж "Сегодня"
Служба безопасности Украины вместе с "Украэрорухом" не пустили в воздушное пространство Украины самолет, который находится под санкциями и принадлежит разыскиваемому нардепу Тарасу Козаку.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом, к владельцу которого применены санкции СНБО. Это тот депутат Верховной Рады, которого СБУ подозревает в государственной измене", – говорится в сообщении.
СБУ установило, что самолет пытались вывести из-под санкций, для чего злоумышленники сменили бортовой номер – с Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.
"Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Впрочем, СБУ сработало совместно с "Украэрорухом" и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета", – сообщили в спецслужбе.
Самолеты Медведчука и Козака уже были под санкциями
- В феврале этого года СНБО ввел санкции против нардепа Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и активов, которыми они владеют. В черный список попал и самолет.
- Также санкции ввели и против нардепа Тараса Козака, и оператора воздушных судов JET4U и компаний-владельцев бизнес-джетов, которыми одиозные украинские политики осуществляли, в нарушение законодательства, полеты в аэропорты государства-агрессора.
- Спустя несколько дней журналисты узнали, что самолеты успели перегнать в Швейцарию. Они вылетели в период с 10 по 21 февраля в аэропорт близ городка Сент-Галлен.
- А на заседании СНБО 10 ноября были введены новые санкции против тех компаний, на которые перерегистрировали пять подсанкционных самолетов (Медведчука, экс-нардепа Виталия Хомутынника, президента "Київміськбуду" Игоря Кушнира и два самолета Козака).