Сергій Лещенко "наказав" Ірині Геращенко – обурилися навіть "слуги"

Поки Геращенко на Донбасі, Лещенко наказує їй писати закони / Колаж "Сьогодні"

Між блогером Сергієм Лещенком та депутатом Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Іриною Геращенко спалахнув заочний скандал. Колись член наглядової ради державного акціонерного товариства "Українська залізниця" Лещенко вказав нардепу на те, що платники податків України платять їй за роботу законодавця, а не учасника телеефірів.

"Нагадав депутату "Європейської Солідарності" Ірині Геращенко, що я як платник податків наймав її на роботу не для зйомки видосиків та ефірів", – зазначив Лещенко.

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Зробив це Лещенко у наказовому порядку на своєму телеграм-каналі.

У коментарях Лещенку вказали, що не факт, що він не працює на гроші платників податків.

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"Це не перебір, це ганебне дно. І дно це, одночасно, викличе цілком справедливий гнів у виборців Європейської Солідарності, і безмежну зневагу у виборців Слуги Народу, і нинішніх, і колишніх. До речі, чого він вирішив, що Геращенко працює на його податки, а не навпаки, гадки не маю. Її то вибрали на виборах, а ось його...", – написав, наприклад, нардеп Максим Бужанський ("Слуга народу").

Сама Ірина Геращенко, яка зараз перебуває на лінії зіткнення в Донецькій області, поки що ніяк не прокоментувала отриману вказівку від платника податків Лещенка.

Подвиги Лещенка