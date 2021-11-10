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Новий охоронець? Лещенко заважав журналістам поставити питання Данілову – відео

Наталія Магдик Наталія Магдик
10 листопада, 20:18
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Секретар РНБО Олексій Данілов та Сергій Лещенко разом виходили із будівлі Офісу президента
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст видання "Нове видання", Володимир Самарський, намагався поставити питання нардепу Олексію Данілову щодо екс-міністра МВС Арсена Авакова. Проте він відмовився відповідати на запитання, посилаючись на те, що він його не знає.

Крім того, від спілкування із журналістом його всіляко обмежував Сергій Лещенко. Колишній народний депутат і член наглядової ради "Укрзалізниці" став між камерою та секретарем РНБО, намагаючись обірвати спілкуванння.

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"Можна коментар?", – звернувся журналіст до Данілова, на що Лещенко запитав: "Це Шарій?". Журналіст відповів, що це "Нове видання". Також він попросив, щоб політик сам вирішував, хто з ким спілкуватиметься. Крім того, журналіст порадив Сергію Лещенку зайнятися залізницею.

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