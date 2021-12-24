Лавров пригрозив масштабною війною в Європі – до чого тут Україна

Лавров вважає, що Росія та США самі розберуться / Фото: Колаж: Сьогодні

Штати повинні перестати "опікуватися" Україною, інакше це виллється у серйозний конфлікт. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає Інтерфакс.

"Вважаємо, що, перш за все, необхідно знизити градус конфронтації, викликаний тим, як американські колеги "опікуються" своїми українськими протеже. Курс на втягування Києва в НАТО з перспективою появи біля наших кордонів ударних ракетних комплексів створює неприйнятні загрози безпеці Росії, провокуючи серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту у Європі", – сказав він.

Росія проти України в НАТО

23 грудня президент РФ Володимир Путін на великій пресконференції зажадав від Заходу надати гарантії безпеки Росії. Він нагадав, як у НАТО у 90-ті роки обіцяли, що "ні дюйма на схід". "Ну і що? Надурили. Просто нахабно обдурили. П'ять хвиль розширення НАТО... А ви вимагаєте від нас гарантій – ви повинні дати нам гарантії, і негайно. Ну хіба ми загрожуємо комусь?" – сказав він.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяву глави російської держави і зазначив, що Альянс не обіцяв Росії не розширюватися на схід. "НАТО ніколи не давав обіцянок не розширюватися. Власне, в установчому договорі нашої організації зазначено, що будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу", – сказав він.