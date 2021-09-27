Кулеба: У парламенті Німеччини назріває сприятлива для України коаліція

Бундестагу чекає боротьба за коаліцію. Колаж "Сьогодні"

Правляча партія ХДС/ХСС програє вибори в Німеччині, а сама Ангела Меркель іде з посади канцлера. Незважаючи на це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що в німецькому парламенті може бути створена сприятлива для України коаліція.

Про це йдеться в повідомленні МЗС.

Реклама

Він нагадав, що Київ ще до виборів в Німеччині активно працював з усіма провідними політичними силами.

"Президент спілкувався з лідером християнських демократів (ХДС) Арміном Лашетом. Я спілкувався з лідером соціал-демократів (СДПН) Олафом Шольцем, коли був у Берліні. Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань", – заявив Кулеба.

Реклама

У той же час він вважає більш важливим не хто буде новим канцлером, а якою буде коаліція в німецькому парламенті.

"Ім’я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин. Розвиток відносин зі стратегічними партнерами, до кола яких входить Німеччина, є одним з ключових пріоритетів Стратегії зовнішньополітичної діяльності України", – підкреслив глава МЗС України.

Парламентські вибори в Німеччині

Ангела Меркель просиділа в кріслі канцлера Німеччини чотири терміни – 16 років, але на майбутніх виборах вона вже не піде на переобрання. у 2018 році Ангела Меркель відмовилася переобиратися на пост голови Християнсько-демократичного союзу на внутрішньопартійних виборах.

У грудні того ж року на виборах глави ХДС перемогла Аннегрет Крамп-Карренбауер – ЗМІ називали її наступницею Меркель і передрікали перемогу на виборах канцлера. Однак у лютому 2020-го Крамп-Карренбауер заявила про рішення піти з поста.

За попередніми підсумками голосування на нинішніх виборах перемагає Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), а її лідер Олаф Шольц є найвірогіднішим кандидатом на пост нового канцлера. На другому місці йде з невеликим відставанням партія Меркель.

Як ми вже писали, прощатися з Меркель зарано – вона ще побуде при владі. Від того, як лідери передвиборчих перегонів, включаючи лідера Олафа Шольца, зможуть швидко домовитися про коаліцію, залежатиме і відхід Меркель.

Також пропонуємо вам згадати стиль Ангели Меркель – жакети на трьох ґудзиках, незмінна коротка стрижка і жодних шпильок.