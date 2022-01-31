Кулеба сумнівається у відведенні військ Росії від кордонів

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Недовіра до дій і слів Росії зберігається, тому заяви Росії про початок відведення після навчань військ та авіації Західного військового округу вимагають детальнышої інформації та перевірки. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повыдомляє Укрінформ.
За його словами, інформація про те, що Росія після навчань відведе війська – це хороша новина, але не відомо, куди вони відводитимуть їх.
"З одного боку, будь-яке оголошення Росією про відведення військ – це вже позитивний сигнал, з іншого боку, поки що невідомо, звідки саме відводяться відповідні підрозділи, в якому обсязі, і яким чином це відведення сприяє деескалації ситуації. Тобто потрібно дивитися на це комплексно, мало сказати, що ми когось чи щось відводимо", – сказав Кулеба.
Він нагадав, що 2021 року РФ почала стягувати війська до кордонів з Україною, а потім оголосила, що це нібито навчання.
"Загалом, поки що недовіра до дій і слів Росії зберігається, тому перш ніж давати оцінку будь-якому її кроку, потрібно дійсно переконатися, що відбувається саме те, що Росія має на увазі", – резюмував міністр.
Що цьому передувало
- 29 січня Росія завила, що війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності та повертаються до місць базування.
- 31 січня російське військове командування прозвітувало про завершення військових навчань флоту у Чорному морі. Підрозділи бойових кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) повернулися до пунктів постійної дислокації Кримської та Новоросійської військово-морських баз флоту.
- 9 січня Росія провела нові навчання в окупованому Криму. Російські військові відпрацювали навички знищення ворожих безпілотників.
- У грудні 2021 року військовий флот Росії перекрив судноплавство на 70% акваторії Азовського моря. Там РФ проводила стрілянини поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська.
- У вересні 2021 року в акваторії Чорного моря російські військові проводили масштабні навчання. Тоді близько 20 кораблів та суден забезпечення РФ провели ракетні та артилерійські стрільби.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.
У лютому Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. У зв'язку з цим кілька місяців стягувалося озброєння.
Де базуються російські війська біля кордонів України
12 січня була оприлюднена інтерактивна карта, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, які були виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.