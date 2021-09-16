Кулеба поскаржився на ООН через один неприємний момент стосовно України

Міністра розлютила поведінка ООН. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав головним негативом майбутньої участі України у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН те, що ця організація проігнорувала саміт "Кримської платформи" у Києві, який проходив 23 серпня. Про це він заявив на брифінгу..

Він вважає, що рішення не брати участь у "Кримській платформі" було прийнято з політичних мотивів.

"Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже основним завданням ООН є підтримка миру і безпеки. І коли ми бачимо участь таких поважних організацій, як Рада Європи, НАТО, ГУАМ в саміті "Кримської платформи", а ООН свідомо цей захід ігнорує, то це говорить нам про стан справ в самій організації, і про розуміння нею своєї ролі і місії в світі. Це неправильне розуміння, яке ми будемо міняти, тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих країн", – сказав Кулеба.

Тим часом Україна готується до Генасамблеї ООН. Очікується виступ Володимира Зеленського, але не зрозуміло – наживо або онлайн. На Банковій озвучили умову візиту президента у США.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН 2020-го

Рік тому Зеленський на Генасамблеї ООН нагадав присутнім, що запасної планети у нас немає, живемо тільки раз. Також він порівняв пандемію коронавірусу з Другою світовою війною.

Зеленський у своїй промові підкреслив, що є главою держави, у якої в XXI столітті Росія анексувала Крим, держави, яка не перший рік стримує військову агресію РФ на сході країни. Він назвав три кроки, як закінчити війну на Донбасі.

Також президент України розкритикував ООН. Тоді він вказав на безпорадність організації проти Росії і запропонував рішення.

Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройшов перший саміт "Кримської платформи", в якому брали участь 46 країн і міжнародних організацій. Учасники саміту погодилися підтримувати тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Криму, використовувати загальні дипломатичні зусилля для відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Також була прийнята декларація "Кримської платформи".