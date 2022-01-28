Куди дивився Євросоюз? Зеленський похвалився, як врятував Молдову від холодної зими

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними журналістами дорікнув Європейському Союзу в надмірній бюрократії, яка не дозволила вчасно допомогти Молдові вирішити проблему з нестачею газу.

"До нас звернулася Молдова. Їй була потрібна допомога. Президент Майя Саду сказала: "У нас замерзають люди". У такий момент, коли Європейський Союз мав надати всю підтримку Молдові… Але країни почали про це довго думати, бюрократичні якісь кроки тощо. Але люди мерзнуть зараз", – описав ситуацію Зеленський.

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За словами президента, Україна відреагувала на допомогу швидше за Брюссель.

"Ми дали те, що могли дати скільки вона (президент Молдови. – Ред.) попросила. Ми не знали, що буде за два-три місяці, але ми це зробили", – нагадав він.

В результаті Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу допомагати тоді, коли це необхідно. У зв'язку з цим президент згадав про постачання зброї для української армії та повільність Німеччини в цьому питанні.

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"Я не бажаю німецькому народу опинитися у цій ситуації", – сказав він.

Що ще сказав Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 січня дав велике інтерв'ю для представників іноземних ЗМІ.