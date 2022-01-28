Куда смотрел Евросоюз? Зеленский похвастался, как спас Молдову от холодной зимы

Зеленский рассказал о газе для Европы. Фото Reuters, коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с иностранными журналистами упрекнул Европейский союз в чрезмерной бюрократии, которая не позволила вовремя помочь Молдове решить проблему с нехваткой газа.
"К нам обратилась Молдова. Ей нужна была помощь. Президент Майя Саду сказала: "У нас замерзают люди". В такой момент, когда Европейский союз должен был предоставить всю поддержку Молдове… Но страны начали об этом долго думать, бюрократические какие-то шаги и так далее. Но люди мерзнут сейчас", – описал ситуацию Владимир Зеленский.
По словам президента, Украина отреагировала на помощь быстрее, чем Брюссель.
"Мы дали то, что могли дать, сколько она (президент Молдовы. – Ред.) попросила. Мы не знали, что будет за два-три месяца, но мы это сделали", — напомнил он.
В результате Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза помогать тогда, "когда это необходимо". В связи с этим президент вспомнил о поставках оружия для украинской армии и медлительности Германии в этом вопросе.
"Я не желаю немецкому народу оказаться в этой ситуации", — сказал он.
Что еще сказал Зеленский
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 января дал большое интервью представителям иностранных СМИ.
- В частности, он рассказал, чем опасна паника в Украине из-за вероятной войны. Зеленский подчеркнул, что страна несет экономические потери из-за заявлений об агрессии России.
- Также Владимир Зеленский рассказал, что "имеет свои секреты, как и президент США Джо Байден".
- Президент отметил, что Украина имеет мощную армию и способна себя защитить от российской агрессии. "Ситуация такая, что мы полностью доверяем нашей армии, это не новички, это не какие-то там мальчики. Это серьезная армия", — сказал он.