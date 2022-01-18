Куди поділися дипломати РФ? У МЗС України прояснили ситуацію із "евакуацією"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не поінформувала Україну про те, що співробітників посольства відкликали до Москви. Про це " Сьогодні " розповів речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, їм не надходила інформація від інших посольств щодо намірів евакуювати своїх співробітників.

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Він зазначив, що МЗС України не планує евакуювати українських дипломатів із Російської Федерації.

"Нині на території РФ функціонують у штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Ростові-на-Дону та Новосибірську", – сказав він.

Ніколенко також повідомив, що, незважаючи на складні відносини з РФ, дипломати та консули продовжують успішно виконувати покладені на них завдання.

Водночас, МЗС РФ також спростувало інформацію про висилку своїх співробітників, повідомивши, що посольство Росії в Києві працює у штатному режимі.

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Ситуація з послами

18 січня видання The New York Times опублікувало статтю, в якій повідомлялося про те, що з України масово виїжджають російські дипломати . Частина виїхала на початку січня та очікується, що ще кілька людей залишать країну найближчим часом.

У Росії Україну представляють лише консули , а російський посол виїхав із Києва 2016 року. РФ не проти повернути послів, але офіційний Київ не розглядає цієї ідеї.

Путін скорочує штат дипмісії

Посольство США у Росії може бути змушене звести свою роботу до виконання лише технічних функцій. Це повязано з тим, що Росія внесла обмеження стосовно дипмісій. Крім того, США відправлять додому ще 55 російських дипломатів та адміністративно-технічних працівників у найближчі місяці.