"Хто вср*вся? Дивіться, калюжа! Це істерика!". Тищенко і Гончаренко влаштували сварку в Раді (відео)

Гончаренко (ліворуч) і Тищенко влаштували дитячий сад в Раді. Колаж "Сьогодні"

На тлі ухвалення закону про олігархів народні депутати від "Слуги народу" Микола Тищенко та від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко влаштували перепалку біля парламентської трибуни.

Відповідне відео опубліковано в YouTube-каналі Гончаренка.

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Спочатку Гончаренко зазначив, що "слуги народу" заблокували трибуну парламенту: "Хто це зробив – нескладно здогадатися. Хто у нас директор парламенту? Микола Тищенко".

Тищенко на обурення опозиціонера випалив: "Якщо щось погано, то вср*вся хто, Гончаренко? Ми це знаємо".

Далі політики влаштували якийсь дитячий садок.

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Гончаренко: "Хто вср*вся – це точно відомо. Це Тищенко".

Тищенко: "Це Гончаренко! Дивіться, калюжа-калюжа (показує пальцем). Гончаренко, не бійся, ти в олігархах будеш 100%".

Гончаренко: "Це обличчя нашого парламенту. Коля Тищенко – це істерика цілковита".

Скандали з Тищенком в Раді

Тищенко є майстром спорту з дзюдо, але зараз обмежується спортзалом через політичну зайнятість. Свою спортивну форму він періодично використовує і в парламенті, хоча до рукоприкладства не доходило. У червні Тищенко схльоснувся з нардепом Куницьким у їдальні Ради – повалив його на підлогу і жбурляв телефон.

9 вересня Тищенко поштовхався з нардепом Гео Леросом біля парламентської трибуни, тому що той у своєму виступі образив Зеленського.

Також раніше нардеп Нестор Шуфрич висміяв Тищенка в Раді. Він наприкінці виступу з парламентської трибуни красиво послав "слугу народу" угорською мовою.

Як ми писали нещодавно, Тищенко встановив рекорд зі 100-кілограмовою штангою.