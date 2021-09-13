Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Влада Події

Тищенко встановив рекорд зі 100-кілограмовою штангою: відео з "качалки"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
13 вересня, 13:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Слуга народу відомий любитель спорту, але його досягнення все одно вражає
"Слуга народу" похвалився досягненням. Колаж "Сьогодні"
"Слуга народу" похвалився досягненням. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко встановив особистий рекорд у спортзалі, піднявши 100-кілограмову штангу 36 разів. Відповідне відео він опублікував у Telegram.

За його словами, це він так готується до відрядження на Закарпаття.

Реклама

"Роби як я, роби краще, ніж я. Новий особистий рекорд. 100 кілограмів від грудей 36 разів. Перемагають найсильніші", – написав Тищенко.

Не лише політик, але й спортсмен

  • Тищенко є майстром спорту з дзюдо. З 2008 року президент Асоціації пляжного волейболу Києва. Зараз обмежується спортзалом через політичну зайнятість.
  • Свою спортивну форму він періодично використовує і в парламенті, хоча до рукоприкладства не доходило. У червні Тищенко схльоснувся з нардепом Куницьким у їдальні Ради – повалив його на підлогу і жбурляв телефон.
  • 9 вересня Тищенко поштовхався з нардепом Гео Леросом біля парламентської трибуни, тому що той у своєму виступі образив Зеленського.

Як повідомляли "Сьогодні", глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив за тимчасове відсторонення забіяк від засідань Ради.

Реклама

А "слуга народу" Олександр Качура пішов ще далі. За його словами, партія може розглянути вигнання Тищенко з фракції.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Влада
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.68

Євро (€)

31.58

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
1 205 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти