Тищенко встановив рекорд зі 100-кілограмовою штангою: відео з "качалки"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко встановив особистий рекорд у спортзалі, піднявши 100-кілограмову штангу 36 разів. Відповідне відео він опублікував у Telegram.
За його словами, це він так готується до відрядження на Закарпаття.
"Роби як я, роби краще, ніж я. Новий особистий рекорд. 100 кілограмів від грудей 36 разів. Перемагають найсильніші", – написав Тищенко.
Не лише політик, але й спортсмен
- Тищенко є майстром спорту з дзюдо. З 2008 року президент Асоціації пляжного волейболу Києва. Зараз обмежується спортзалом через політичну зайнятість.
- Свою спортивну форму він періодично використовує і в парламенті, хоча до рукоприкладства не доходило. У червні Тищенко схльоснувся з нардепом Куницьким у їдальні Ради – повалив його на підлогу і жбурляв телефон.
- 9 вересня Тищенко поштовхався з нардепом Гео Леросом біля парламентської трибуни, тому що той у своєму виступі образив Зеленського.
Як повідомляли "Сьогодні", глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив за тимчасове відсторонення забіяк від засідань Ради.
А "слуга народу" Олександр Качура пішов ще далі. За його словами, партія може розглянути вигнання Тищенко з фракції.