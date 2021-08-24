"Хто з них Шмигаль?!" Українці знову вражені схожістю прем'єра з главою Євроради (фото)

Українці жартують над схожістю Шарля Мішеля і Дениса Шмигаля / Фото: Колаж: Сьогодні

Незвичайну схожість зовнішності українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаль і глави Європейської Ради Шарля Мішеля українці обговорюють вже давно. Але особливо вона впадала у вічі на саміті Кримської платформи, який проходив у Києві.

Про це поспішили вибухнути жартами користувачі соцмереж і підхопили ЗМІ.

Шарль Мішель і Денис Шмигаль на саміті Кримської платформи з Володимиром Зеленським

Схоже, не проти пожартувати над своєю схожістю з європейським політиком і сам Шмигаль. Після саміту вони з Мішелем разом із дружинами відвідали київський оперний театр, про що український прем'єр написав у себе в Telegram, виклавши вілповідне фото зі своїм "братом" по зовнішності.

Шарль Мішель и Денис Шмигаль відвідали з дружинами Оперний театр / t.me/Denys_Smyhal

"З Шарлем Мішелем однаково сильно любимо оперу", – підписав фото Шмигаль.

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Соцмережі і засоби масової інформації тим часом також вправлялися в дотепності, публікуючи забавні "завдання", по типу визначити, хто є хто на фото або "допомогти Зеленському знайти Шмигаль", і називаючи Шарля Мішеля "двійником Шмигаль".

Фотожаба "Інсайдер UA"

Нагадаємо, в Києві в понеділок, 23 серпня, пройшов перший саміт Кримської платформи, на якому було зроблено кілька важливих заяв і підписано декларацію.

Ми також писали, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва вчергове влаштувала істерику на своєму "шоу" з приводу України. Цього разу її обурило проведення у Києві першого саміту Кримської платформи, який вона назвала "русофобським шабашем".