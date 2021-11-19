"Крот"? Бурба назвав три причини зриву спецоперації щодо "вагнерівців"

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони розповів деталі / Колаж "Сьогодні"

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба, який брав участь у організації спецоперації із затримання "вагнерівців" та фігуруючий у розслідуванні Bellingcat, розповів, що і хто призвів до зриву унікальної спецоперації.

Про це Бурба сказав в ефірі ток-шок "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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Причини провалу

"Це провал. Які причини провалу? Перше – у нас є "крот", який працює на Росію. Друга причина провалу – це наша погана підготовка. Третя причина провалу – хороша робота контррозвідки Білорусі. Зі свого аналізу, зі свого керівного досвіду можу сказати , що це провал завдяки людям, які перебувають у владних кабінетах, які, на мою думку, зливають та передають інформацію ворогові", – пояснив екс-глава ГУР.

Щодо розслідування Бурба вважає, що воно мало бути.

"Так, стався провал і треба було це розслідувати. Ми рік чекали. Якби була сьогодні встановлена ​​справжня причина... Перше – чи у нас "крот"... Чому "або"? Провал спецоперації – це лише ланцюжок провалів, які відбуваються за останній час. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. У командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг і мало б слідство за рік відповісти – чи є у нас кріт, чи ні?" – наголосив розвідник.