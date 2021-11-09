Кремень пояснив, що буде з Первомайським, Південним та іншими "російськими" назвами

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Мовний омбудсмен Тарас Кремень вважає, що в Україні не повинно бути міст із російськими назвами. Про це він розповів в інтерв'ю Сьогодні ".
Також він визнав, що не можна міняти назви без згоди місцевих мешканців.
"Не може бути на карті України русифікованих назв. Мають бути українські як за назвою, так і за своїм духом. Тому якщо мешканцям подобається жити в селі Спокій, Мисливський, Першотравневий, Луч, Південний, це їхнє право, їхнє задоволення. Але час, як на мене, захищати українську мову і в топоніміці, і в застосуванні її в різних сферах", – розповів він.
Зазначимо, що інтерв'ю політика викликало критику політиків. Народний депутат України Максим Бужанський вирішив ініціювати відставку Тараса Кременя через висловлювання про те, що українці – вороги.
Перейменування та декомунізація в Україні
- Депутати міської ради Володимира-Волинського майже одноголосно проголосували за повернення місту історичної назви. Тепер він носитиме стара назва – Володимир .
- Конституційний суд України визнав відповідним статтям 157 та 158 Конституції законопроєкт щодо перейменування Дніпропетровської області до Січеславської.
- В рамках декомунізації обласний центр – Дніпропетровськ – було перейменовано на Дніпро. За відповідний проєкт ухвали проголосували 247 народних депутатів. Крім того, того ж дня депутати перейменували низку містечок та сіл, лише 300 населених пунктів. Дивіться також інфографіку з новими назвами міст України після декомунізації .
- Село на Полтавщині вирішили декомунізувати, назване на честь командира партизанів Голобородько, але депутатів це лише розсмішило.
- Арестович здивував варіант перейменування України. Раніше було Русь-Україна , а цього разу запропонував назвати нашу країну Сполученими землями України .
Скандали навколо перейменувань
У травні 2016 року на Волині селяни пересварилися через декомунізацію – людей обурило нову назву села.
З не меншими проблемами було поєднано декомунізацію Кіровограда в липні 2016 року: перейменування міста оголосили бойкот деякі мешканці. Але, незважаючи на обурення деяких городян, які навіть виходили до будівлі мерії на мітинги протесту, перейменування міста залишилося в силі.
Схожа ситуація була з декомунізацією Дніпропетровська у жовтні 2016-го: незважаючи на те, що опозиційні нардепи оскаржили перейменування міста, Конституційний суд відмовився розглядати перейменування Дніпропетровська. Відповідну інформацію було розміщено на офіційному сайті Суду.