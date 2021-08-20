"Київська влада далека від реальності": у Зеленського висміяли відмовки Кличка

Подоляк (зправа) висміяв заяву Кличка. Колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував мера Києва Віталія Кличка після відмови прийти на засідання РНБО на Банкову, а його поїздку до Чернігівської області назвав банальною відмовкою.

Про це він сказав у коментарі НВ.

Особливо його насмішила заяви мера про багатостраждальний Подільський міст, а також вважає, що у Кличка було достатньо часу, щоб повернутися до Києва.

"Пан Кличко, іронічно скажу, надзвичайно креативний і сміливий. Так чи інакше, в черговий раз бачити коментарі Кличка про "перевірку робіт" на Подільському мосту надзвичайно смішно. Як і будь-які інші його коментарі, що стосуються роботи міського господарства. Що він там може перевіряти? Скільки грошей "вивели" сьогодні під прикриттям цього епохального проекту? Відмовка про поїздку до Чернігівської області заради дрібного піарного завдання — це тільки доказ того, наскільки міська влада в Києві далека від реальності", – заявив Подоляк.

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За його словами, в будь-якому випадку Кличко мав би бути у Києві сьогодні, де будівельні рейдери розгромили черговий об'єкт історичної спадщини

"Це було абсолютно незаконно, ще й киян побили, які намагалися зупинити руйнування цього пам’ятника. Невже Кличко і про це не знає? Напевно знає. Боїться посваритися з кимось у своєму оточенні, хто курує подібні мафіозні речі? Або просто не знає, як вирішувати такі проблеми? Піар і крадіжки — це точно не ті речі, якими повинен займатися голова Київської міської державної адміністрації як одного з органів виконавчої влади", – сказав радник глави ОПУ.

Кличко хочуть відправити у відставку?

У Києві знову заговорили про можливе зняття з посади голови КМДА Віталія Кличка, який одночасно є мером Києва. Ці чутки циркулюють на тлі масових обшуків в столичних підприємствах, які активно критикує мер Києва. Багато експертів називають це фіналом затяжного конфлікту між мером Києва і Офісом президента.

У Києві є посада міського голови, тобто мера. Її обіймає Віталій Кличко. Ця посада виборна, тобто президент не може нікого з неї зняти або на неї призначити. Повноваження мера описані в законі "Про столицю України – місто-герой Київ". Однак є ще Конституція України, яка має перевагу перед законами. Зі ст. 118 Конституції випливає, що в столиці повинен існувати такий орган, як Київська міська державна адміністрація. Її голову призначає президент за поданням Кабінету міністрів.

Очікувалося, що на засіданні РНБО порушать питання відставки Кличка, але є думки, що його не звільнятимуть поки, щоб напередодні Дня Незалежності та візиту Меркель до Києва не загострювати ситуацію.

Як повідомляли новини "Сьогодні", джерело в КМДА розповідало нам у коментарі, що нібито дана команда "фас" з метою паралізувати діяльність комунальних служб столиці та зупинити використання ресурсів міста.

Читайте також в нашому матеріалі, хто може замінити Кличка на посаді голови КМДА.