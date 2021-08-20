"Киевская власть далека от реальности": у Зеленского высмеяли отговорки Кличко

Подоляк (справа) высмеял заявление Кличко. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко после отказа прийти на заседание СНБО на Банковую, а его поездку в Черниговскую область назвал банальной отговоркой.

Об этом он сказал в комментарии НВ.

Особенно его насмешили заявления мэра о многострадальном Подольском мосте, а также считает, что у Кличко было достаточно времени, чтобы вернуться в Киев.

"Господин Кличко, иронично скажу, очень креативный и смелый. Так или иначе, в очередной раз видеть комментарии Кличко о "проверке работ" на Подольском мосту чрезвычайно смешно. Как и любые другие его комментарии, касающиеся работы городского хозяйства. Что он там может проверять? Сколько денег "вывели" сегодня под прикрытием этого эпохального проекта? Отговорка о поездке в Черниговскую область ради мелкой пиарной задачи – это только доказательство того, насколько власть в Киеве далека от реальности", – заявил Подоляк.

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По его словам, в любом случае Кличко должен был бы быть в Киеве сегодня, где строительные рейдеры разгромили очередной объект исторического наследия

"Это было абсолютно незаконно, еще и киевлян избили, которые пытались остановить разрушение этого памятника. Неужели Кличко и об этом не знает? Наверняка знает. Боится поссориться с кем-то в своем окружении, кто курирует подобные мафиозные вещи? Или просто не знает, как решать такие проблемы? Пиар и кражи – это точно не те вещи, которыми должен заниматься глава Киевской городской государственной администрации как одного из органов исполнительной власти", – сказал советник главы ОПУ.

Кличко хотят отправить в отставку?

В Киеве снова заговорили о возможном снятии с должности главы КГГА Виталия Кличко, который одновременно является мэром Киева. Эти слухи циркулируют на фоне массовых обысков в столичных предприятиях, которые активно критикует мэр Киева. Многие эксперты называют это финалом затяжного конфликта между мэром Киева и Офисом президента.

В Киеве есть должность городского головы, то есть мэра. Ее занимает Виталий Кличко. Эта должность выборная, то есть президент не может никого с нее снять или на нее назначить. Полномочия мэра описаны в законе "О столице Украины – городе-герое Киеве". Однако есть еще Конституция Украины, которая имеет преимущество перед законами. Из ст. 118 Конституции следует, что в столице должен существовать такой орган, как Киевская городская государственная администрация. Ее главу назначает президент по представлению Кабинета министров.

Ожидалось, что на заседании СНБО поднимут вопрос отставки Кличко, но есть мнения, что его не будут увольнять пока, чтобы накануне Дня Независимости и визита Меркель в Киев не обострять ситуацию.

Как сообщали новости "Сегодня", источник в КГГА рассказывал нам в комментарии, что якобы дана команда "фас" с целью парализовать деятельность коммунальных служб столицы и остановить использование ресурсов города.

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