"Киевская власть далека от реальности": у Зеленского высмеяли отговорки Кличко

Подоляк (справа) высмеял заявление Кличко. Коллаж "Сегодня"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко после отказа прийти на заседание СНБО на Банковую, а его поездку в Черниговскую область назвал банальной отговоркой.
Об этом он сказал в комментарии НВ.
Особенно его насмешили заявления мэра о многострадальном Подольском мосте, а также считает, что у Кличко было достаточно времени, чтобы вернуться в Киев.
"Господин Кличко, иронично скажу, очень креативный и смелый. Так или иначе, в очередной раз видеть комментарии Кличко о "проверке работ" на Подольском мосту чрезвычайно смешно. Как и любые другие его комментарии, касающиеся работы городского хозяйства. Что он там может проверять? Сколько денег "вывели" сегодня под прикрытием этого эпохального проекта? Отговорка о поездке в Черниговскую область ради мелкой пиарной задачи – это только доказательство того, насколько власть в Киеве далека от реальности", – заявил Подоляк.
По его словам, в любом случае Кличко должен был бы быть в Киеве сегодня, где строительные рейдеры разгромили очередной объект исторического наследия
"Это было абсолютно незаконно, еще и киевлян избили, которые пытались остановить разрушение этого памятника. Неужели Кличко и об этом не знает? Наверняка знает. Боится поссориться с кем-то в своем окружении, кто курирует подобные мафиозные вещи? Или просто не знает, как решать такие проблемы? Пиар и кражи – это точно не те вещи, которыми должен заниматься глава Киевской городской государственной администрации как одного из органов исполнительной власти", – сказал советник главы ОПУ.
Кличко хотят отправить в отставку?
- В Киеве снова заговорили о возможном снятии с должности главы КГГА Виталия Кличко, который одновременно является мэром Киева. Эти слухи циркулируют на фоне массовых обысков в столичных предприятиях, которые активно критикует мэр Киева. Многие эксперты называют это финалом затяжного конфликта между мэром Киева и Офисом президента.
- В Киеве есть должность городского головы, то есть мэра. Ее занимает Виталий Кличко. Эта должность выборная, то есть президент не может никого с нее снять или на нее назначить. Полномочия мэра описаны в законе "О столице Украины – городе-герое Киеве". Однако есть еще Конституция Украины, которая имеет преимущество перед законами. Из ст. 118 Конституции следует, что в столице должен существовать такой орган, как Киевская городская государственная администрация. Ее главу назначает президент по представлению Кабинета министров.
- Ожидалось, что на заседании СНБО поднимут вопрос отставки Кличко, но есть мнения, что его не будут увольнять пока, чтобы накануне Дня Независимости и визита Меркель в Киев не обострять ситуацию.
Как сообщали новости "Сегодня", источник в КГГА рассказывал нам в комментарии, что якобы дана команда "фас" с целью парализовать деятельность коммунальных служб столицы и остановить использование ресурсов города.
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