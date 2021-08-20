Кличка покликали на засідання РНБО: що відповів мер Офісу президента

Столичного градоначальника вирішили запросити на Банкову за дві з половиною години до початку засідання

Кличко не зможе приїхати на Банкову. Колаж "Сьогодні"

Офіс президента України запросив мера Києва Віталія Кличка на сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони, але той відмовив і не прийде.

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Про це повідомив у Facebook сам столичний градоначальник.

За його словами, він зараз перебуває не в столиці, тому не зможе бути присутнім на Банковій.

"Друзі! Мені зателефонували з Офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку. На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо, після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину", – написав Кличко.

Кличко хочуть відправити у відставку?

У Києві знову заговорили про можливе зняття з посади голови КМДА Віталія Кличка, який одночасно є мером Києва. Ці чутки циркулюють на тлі масових обшуків в столичних підприємствах, які активно критикує мер Києва. Багато експертів називають це фіналом затяжного конфлікту між мером Києва і Офісом президента.

У Києві є посада міського голови, тобто мера. Її обіймає Віталій Кличко. Ця посада виборна, тобто президент не може нікого з неї зняти або на неї призначити. Повноваження мера описані в законі "Про столицю України – місто-герой Київ". Однак є ще Конституція України, яка має перевагу перед законами. Зі ст. 118 Конституції випливає, що в столиці повинен існувати такий орган, як Київська міська державна адміністрація. Її голову призначає президент за поданням Кабінету міністрів.

Очікувалося, що на засіданні РНБО порушать питання відставки Кличка, але є думки, що його не звільнятимуть поки, щоб напередодні Дня Незалежності та візиту Меркель до Києва не загострювати ситуацію.

Як повідомляли новини "Сьогодні", джерело в КМДА розповідало нам у коментарі, що нібито дана команда "фас" з метою паралізувати діяльність комунальних служб столиці та зупинити використання ресурсів міста.

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Читайте також в нашому матеріалі, хто може замінити Кличка на посаді голови КМДА.