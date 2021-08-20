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Кличка покликали на засідання РНБО: що відповів мер Офісу президента

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
20 серпня, 14:21
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Столичного градоначальника вирішили запросити на Банкову за дві з половиною години до початку засідання
Кличко не зможе приїхати на Банкову. Колаж "Сьогодні"
Кличко не зможе приїхати на Банкову. Колаж "Сьогодні"

Офіс президента України запросив мера Києва Віталія Кличка на сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони, але той відмовив і не прийде.

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Про це повідомив у Facebook сам столичний градоначальник.

За його словами, він зараз перебуває не в столиці, тому не зможе бути присутнім на Банковій.

"Друзі! Мені зателефонували з Офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку. На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо, після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину", – написав Кличко.

Кличко хочуть відправити у відставку?

  • У Києві знову заговорили про можливе зняття з посади голови КМДА Віталія Кличка, який одночасно є мером Києва. Ці чутки циркулюють на тлі масових обшуків в столичних підприємствах, які активно критикує мер Києва. Багато експертів називають це фіналом затяжного конфлікту між мером Києва і Офісом президента.
  • У Києві є посада міського голови, тобто мера. Її обіймає Віталій Кличко. Ця посада виборна, тобто президент не може нікого з неї зняти або на неї призначити. Повноваження мера описані в законі "Про столицю України – місто-герой Київ". Однак є ще Конституція України, яка має перевагу перед законами. Зі ст. 118 Конституції випливає, що в столиці повинен існувати такий орган, як Київська міська державна адміністрація. Її голову призначає президент за поданням Кабінету міністрів.
  • Очікувалося, що на засіданні РНБО порушать питання відставки Кличка, але є думки, що його не звільнятимуть поки, щоб напередодні Дня Незалежності та візиту Меркель до Києва не загострювати ситуацію.

Як повідомляли новини "Сьогодні", джерело в КМДА розповідало нам у коментарі, що нібито дана команда "фас" з метою паралізувати діяльність комунальних служб столиці та зупинити використання ресурсів міста.

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Читайте також в нашому матеріалі, хто може замінити Кличка на посаді голови КМДА.

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