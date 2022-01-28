Кличко готується до війни: озвучено план для киян

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Напад Російської Федерації на Україну можливий.
Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24" мер Києва Віталій Кличко.
"Ми не хочемо в це вірити, це буде жах. Справді, ніхто не хоче крові та протистояння. Але є прислів'я – "Хочеш миру – готуйся до війни", – сказав він.
"Не виключаємо напад"
На його думку, якби 10 років тому хтось заявив, що Крим буде окупований, а 13 тис. українців загинуть, усі подумали б, що ця людина "хвора на голову".
"Ніхто не міг у це повірити, але сьогодні це реальність. Ми сподіваємося, що цього (нападу – Ред.) не відбудеться, але не виключаємо, що такий напад може статися", – сказав він.
Мислення Путіна
Також мер розповів про "місію" президента Росії Володимира Путіна:
"У мене складається таке враження, що у людини, яка перебуває при владі вже так багато років, викривлене мислення.
Він про це говорив неодноразово: місія – відбудувати Радянський Союз чи імперію. І найбільша трагедія – він теж про це говорив – це розпад Радянського Союзу. Розуміємо, що без України – однієї з найбільших країн у Європі – відбудувати Російську імперію неможливо", – сказав Кличко.
Дії Києва
Також він заявив, що в Україні "мають готуватися" до можливої війни з РФ:
"Мери міст відповідальні насамперед за інфраструктуру. У Києві у нас план є – я хочу його озвучити. Усю інформацію я не можу сказати... Навіть у мерів немає так званого "конверту", коли буде час "Ч", його буде відкрито, де буде чітко розписано алгоритм дій, що має статися. Ми спробували зібрати у Києві силовиків, поставити запитання".
За словами мера, у Києві зроблено все для того, щоб ключові об'єкти інфраструктури життєдіяльності – це близько 500 об'єктів – були захищені.
"У разі надзвичайної ситуації важливо, щоб у жодному разі не зникла електроенергія, водопостачання. Також має бути комунікація... Мають бути чіткі комунікації між різними гілками влади та керівниками об'єктів критичної інфраструктури. Все це розроблено – автономний алгоритм у Києві", – розповів Кличко.
До того ж, мер зазначив, що розроблено алгоритм дій у разі взяття під охорону ключових об'єктів, а також раптове відключення електроенергії.
"Щодо територіальної оборони – пункти зараз готуються. І вже велика кількість людей – цифру не озвучуватиму – туди записалися як резервісти в тому випадку, якщо буде надзвичайна ситуація. Також проінспектовані всі бомбосховища", – заявив він.
Нагадаємо, раніше голова федеральної розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія готова до нападу на Україну, проте остаточне рішення щодо вторгнення ще не прийняте, оскільки є "тисячі шляхів" ескалації кризи.
За його словами, невідомо, чи задовольнять поточні переговори з Заходом вимоги Путіна.
Загроза вторгнення РФ
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює військові варіанти по Україні.