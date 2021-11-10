Кікабідзе їде до Зеленського з важливим питанням щодо Саакашвілі

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Співак та актор Вахтанг Кікабідзе вирушив до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Грузія Онлайн.

Він хоче обговорити звільнення Міхеїла Саакашвілі.

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Зустріч відбудеться завтра. Саакашвілі є громадянином України – це може бути однією із тем розмови.

"Ми раді, що Кікабідзе висловив своє бажання і прибув в Україну. Його мета – обговорити з відповідними людьми критичну ситуацію, в якій опинився Міхеїл Саакашвілі. Саме тому він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і докладно йому все розповість. Ми потребуємо цього і будемо вдячні президенту за втручання, оскільки зараз без політичного втручання та політичного тиску грузинська сторона нічого не зробить для захисту прав Міхеїла Саакашвілі", – сказав він

Ситуація з Саакашвілі

8 листопада Саакашвілі на вертольоті терміново госпіталізували. Про місце його перебування довго ніхто не знав.

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що політика перевезли до іншої в'язниці. В'язниця розташована у місті Глдані, поряд із Тбілісі.

Представники Мін'юсту Грузії спростували інформацію про викрадення експрезидента. Міхеїла Саакашвілі, яку розповсюджували прихильники політика, і на своїй сторінці у Facebook опублікували відео етапування.

Зеки бурхливо зустріли Саакашвілі

Після того, як колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні у тбіліському районі Глдані, там зчинився дикий шум, коли його туди доставили. Ув'язнені кричали та махали з камер "хустинками".